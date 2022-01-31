TC Basın Müşavirliği: “İddialar gerçek dışı ve iftiradan ibarettir”

TC Basın Müşavirliği, iş insanı Bulut Akacan’ın iddialarının ardından açıklama yaptı. Açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik makamı bu akşam bir video paylaşımında iddia edildiği üzere herhangi bir konuda arabuluculuk makamı değildir. Söz konusu iddialar gerçek dışı ve iftiradan ibarettir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Bulut Akacan, babası Mehmet Akacan'ın silahlı saldırıya uğramasının ardından açıklama yapmış ve TC Elçiliği'yle ilgili iddialarda bulunmuştu. Akacan, TC Elçiliği'nin, saldırıyı düzenleyenleri koruduğunu iddia etmişti.