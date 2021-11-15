Tatar: Maraş’ta mülk ve mal sahiplerine mallarını geri alabilme olanağı tanındı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta federasyon modelinin tükendiğini yineledi, “Kıbrıs’ta yeni sorunlara ve belirsizlik geleceğe atma yerine yeni dönemin kapısını açtık” dedi.

Tatar, “Mücadelemiz uzun soluklu bir mücadeledir” şeklinde konuştu.

Kapalı Maraş’ı açma kararının Kıbrıs konusu için önemli bir dönüm noktası olduğunu da belirten Tatar, bugüne kadar 400’ün üzerinde Kıbrıslı Rum’un Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunu ifade etti.

Tatar, “TC’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Tatar’ın açıklamaları özetle şöyle: Geleceğe daha emin adımlarla yürümek için geçmişten bugüne yaşananların muhasebesini iyi yapmalıyız.

Federasyon modelinin tükendiğini ilettik. Egemen eşitlik kabul görmeden müzakereye başlamayacağımız kayıtlara geçti. Kıbrıs’ta yeni sorunlara ve belirsizlik geleceğe atma yerine yeni dönemin kapısını açtık. 5+1 gayri resmi konferansta 6 maddelik öneri sundum. İlk kez egemen eşitliğe, kurumsal işbirliğine dayalı çözüm önerimizi masaya koyduk.

Benzeri görülmemiş bir salgın döneminden geçiyoruz. Salgın hastanesine ihtiyacımız ortaya çıktı.

Toplumsal bağışıklığın artması, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ile bu sorunu aşacağız.

Bu konuda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Yardımcısı Oktay’a teşekkür ediyorum.

Kapalı Maraş…

“Kapalı Maraş’ı açma kararımız yeni bir boyut kazandırdı. Bu açılım Kıbrıs konusunun önemli dönüm noktaları arasındadır. Mülk ve mal sahiplerine mallarını geri alabilme olanağı tanındı. Bugüne kadar 400’ün üzerinden Rum Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurdu.”

“TC’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz”

“Bağımsızlıktan, devletimizden, TC’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz. Belirsizlikler içerisinde geleceği tehlikeye atmaya müsaade etmeyeceğiz.”

Oktay: İki devletli çözüm sabır gerektiren bir yoldur