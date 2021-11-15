Oktay: İki devletli çözüm sabır gerektiren bir yoldur

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, adada iki devletli çözümün müzakere pozisyonu olmadığını söyledi, “Egemen eşitliğin tescili ve garanti altına alınması gerekir. Aksi halde çözümün yolunu açacak şartlar olmayacaktır” dedi.

Oktay, bu öneriyi kararlıkla anlatmaya devam edeceklerini dile getirerek, “İki devletli çözüm, sabır gerektiren bir yoldur” şeklinde konuştu.

“Gerçekçi politika zamanı geldi, geçiyor” diyen Oktay, “Nereden gelirse gelsin Türk tarafı hiçbir baskıya boyun eğmez” diye konuştu.

Oktay, Kıbrıs’ın güneyinin yeniden başlatacağını açıkladığı hidrokarbon çalışmalarına da değinerek, “Doğu Akdeniz’de macera arayanlar cevabını her şekilde bulur. Hiç merak etmesinler onları yalnız bırakmayız, kimseden çekinmeyiz.” dedi.

Oktay’ın 15 Kasım törenleri kapsamında yaptığı açıklamalar özetle şöyle: Egemenliğin ambargoları aşarak devamı için iki devlet arasında işbirliği tesis edilmedi önemli. Ortak akla dayanan çözüm rotası için TC ve KKTC her zaman fikir birliği içinde olmuştur, bugün de böyledir. Asla, asla diyerek tüm olumlu havayı bozanlar, çözümsüzlükten beslenenler olsa da iyi niyetle yaklaşacağız. Adada adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm hayal ediyoruz. Böylece çözüm ve istikrarın yerleşmesini istiyoruz. Egemen eşitliğinin tescili ve garanti altına alınması gerekir. Aksi halde çözümün yolunu açacak şartlar olmayacaktır. Gerçekçi politika zamanı geldi, geçiyor. İki devletli çözüm müzakere pozisyonu değildir.

Nereden gelirse gelsin Türk tarafı hiçbir baskıya boyun eğmez. Bu öneriyi kararlıkla anlatmaya devam edeceğiz. İki devletli çözüm, sabır gerektiren bir yoldur. Hayal aleminde yaşayan en güzel cevap, dimdik ayakları üzerinde duran, gelişen bir KKTC’dir.

Rum taraflı tek taraflı hidrokarbon arama çalışmalarına başlayacağını söyledi. hiç merak etmesinler onları yalnız bırakmayız, kimseden çekinmeyiz. Doğu Akdeniz’de macera arayan cevabını her şekilde bulur.

“Fikir birliği ile hareket ettikçe aşamayacağımız engel yok”

“KKTC’yi Türk Devletleri Teşkilatı’nda görme arzusundayız. Bu tür bölgesel açılımlara katılması için reform eylemlerinin hayata geçmesi olmazsa olmazdır.

Maraş açılımı dahil atılan adımlarla milli dava yükselmeye devam edecektir. Tarihi, davası, derdi, mücadelesi bir devletin evlatlarıyız. Fikir birliği ile hareket ettikçe aşamayacağımız engel yoktur. Büyük devletimiz kim ne yaparsa yapsın her türlü zorluğun üzerinden gelebilecek noktadır.

KKTC’nin Türkiye’ ile birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum.”

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