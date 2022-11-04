Tatar Londra’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı makamında bulunan Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte İngiltere’nin başkenti Londra’da bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah adadan ayrılacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun iki bölümünden biri olan Lordlar Kamarası’nda KKTC Dostluk Grubu ile görüşecek ve Kıbrıs Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

Londra’da ilk görüşmesini Kıbrıs Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ile yapacak olan Tatar, Kuzey Londra’daki Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret edip Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Fahri Zihni’yle 28 dernek yetkilisinin de katılacağı bir toplantıda bir araya gelecek. Sonrasında, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu liginde yer alan Kıbrıs Türk takımlarının futbolcuları ile buluşacak.

“Ben de Varım” projesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da Kıbrıs Türk sivil toplum örgütleri ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Tatar, toplantının gerçekleştirileceği Grand Palace Banqueting Suite’te halkla bir araya gelecek. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Excel’de düzenlenecek Dünya Turizm Fuarı’ndaki KKTC standını ziyaret edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un da KKTC standını ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, fuardaki Türkiye standını ziyaret edecek.

Tatar, KKTC standında İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşüp ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası Londra Ofisi’ni ziyaret edecek.