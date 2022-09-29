Tatar İznik yolcusu: Göçebe Oyunları'na katılacak

Cumhurbaşkanı makamında bulunan Ersin Tatar, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Türkiye’ye gitti.

Tatar’ı Ercan Havalimanından Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve diğer yetkililer uğurladı.

Tatar, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

"Gelenekten Geleceğe Bir’iz!" temasıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu, KKTC'den de güreş ve okçuluk federasyonlarından 27 sporcu ile 7 de yönetici ve antrenör katılacak.

Tatar, İznik’e vardıktan sonra saat 16.00'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak olan KKTC'li sporcularla İznik'te görüşecek daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve törenlere katılacak olan diğer devlet başkanları ile bir araya gelecek.