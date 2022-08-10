Tatar, İslami Dayanışma Oyunları'nda...

'KKTC Cumhurbaşkanı' makamında bulunan Ersin Tatar, ülkesinin ve sporcularının davet edilmediği Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'na katılarak büyük tepki toplarken, bir fotoğraf da çok konuşuldu.

"Yeni siyaset" olarak Kıbrıs'ta "egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü"yü dillendren Tatar, 56 İslam ülkesine de bu eşitlik ve statüyü tanıtmayı başaramadı.

Tatar'ın dünkü açılış sırasında 'bir adım geriden' gelen fotoğrafı dikkat çekti.

Tatar, yaşananları "İslami İşbirliği Teşkilatı 56 ülkeden ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti bizi bu oyunlara dahil etmek için çok mücadele verdi esasında ama 56 ülkeden oluşan teşkilat bunu kabul etmedi" sözleriyle savunurken, Cumhurbaşkanı Tatar, İslami Dayanışma Oyunları açılışında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı konuk devlet başkanlarıyla yaptığı gayrı resmi anları paylaştı.