'KKTC Cumhurbaşkanlığı'na demokrasi ve iradeye müdahale sonucu seçildiği düşünülen Ersin Tatar, “İki ayrı devlete dayalı çözüm önerimizden geri adım atılamaz” dedi.



“Uğraşımız, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmak, bölgede ve Doğu Akdeniz’de huzuru sağlamaktır” açıklaması yapan Tatar, Kıbrıslı Rum tarafının gerginlik yaratıcı girişimlerde bulunduğunu savunarak bunlara son verilmesi ve yaptığını söylediği diyalog çağrılarına olumlu yanıt istedi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Kıbrıs konusu ile ilgili son gelişmeleri ve Kıbrıslı Rum liderliğinin açıklamalarını değerlendirdi.



Kıbrıslı Rum liderliğinin bölgede ve Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırıcı tek taraflı girişimlere ve silahlanma faaliyetlerine devam ettiğini savunan Tatar, “Kıbrıs konusunda dayatmaya çalıştıkları çözüm şeklinin de KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda da bulunmaktadırlar” dedi.