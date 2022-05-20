Tatar: Hükümeti Sucuoğlu da onayladı

Türkiye’nin müdahalesi sonucu tartışmalı bir seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “HP Başkanı Özersay’ın ortaya attığı meşruiyet iddialarının siyasi popülizmden öteye gitmeyen, siyasi zemini olmayan açıklamalar olduğunu, üzülerek belirtmek durumundayım" dedi.

Tatar, HP Genel Başkanı Özersay’ın Meclis’ten çekilme iddialarını eleştirdi, şu iddiaları ortaya koydu:

Anayasa’dan aldığım yetkiye dayanarak Başbakan Dt. Ünal Üstel’i, ilgili tarihte hükümeti kurmakla görevlendirmeme müteakip UBP MYK, UBP Parti Meclisi oy birliğiyle Sayın Üstel’i yetkilendirmiş, ardından kurulan UBP-DP-YDP Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu almıştır.

Hükümetin güvenoyu almasına, UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun da onay verdiği bir ortamda, HP Başkanı Özersay’ın ortaya attığı meşruiyet iddialarının siyasi popülizmden öteye gitmeyen, siyasi zemini olmayan açıklamalar olduğunu üzülerek belirtmek durumundayım.