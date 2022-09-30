Tatar, Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Bursa İznik’te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreni sonrası yapılan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

Baş başa gerçekleştirilen görüşmeye, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Oyunların yapıldığı alanda kurulan Cumhurbaşkanlığı çadırında yer alan görüşmede, Tatar, Erdoğan’ın yanısıra konuk Devlet Başkanları ile de görüşme fırsatı buldu.

Ersin Tatar, görüşmeyi TAK muhabirine değerlendirdi. Tatar, Erdoğan’ın yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve oyunlara katılan devletlerin yetkilileriyle görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, Türk devletleriyle ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tatar, KKTC’nin, dost ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi için fikirlerini Erdoğan ile paylaştığını, Erdoğan’ın ekibine da bazı talimatlar verdiğini dile getirdi.

Tatar, Erdoğan’a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmasından ve daha sonra Milli güvenlik kurulunda alınan karardan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Ersin Tatar, bugün Bursa’da temaslarda bulunacak ve akşam saatlerinde ülkeye dönecek.