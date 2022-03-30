Tatar, Bursa'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da resmi açılış etkinliklerine katılmak amacıyla davetli olarak bugün Bursa’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nca (TÜRKSOY) 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da iki gün sürecek resmi açılış etkinliklerine katılmak üzere bugün Bursa’ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, saat 14.30’da Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.