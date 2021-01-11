Tatar: “Artık iki devletten bahsedilmeli…”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hole Lute’la görüşme sonrası açıklama yaptı.

Artık egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayabilen iki devletli temel çerçevesinde bir anlaşma arayışında olunduğunu aktardıklarını söyleyen Tatar, Şubat sonu veya Mart başında ‘5+1’ toplantısına gidilebileceğinin konuşulduğunu da aktardı.

Görüşmeden memnuniyet duyduğunu söyleyen Tatar, ortaya konulan argümanların kabul görmeye başladığını algıladığını da savundu.

5+1’den sonra egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayabilen iki devleti ortaya koyacaklarını ve o şartla görüşeceklerini kaydeden Tatar, “Artık Kıbrıs’taki gerçekler bunu göstermektedir, aksi zaman kaybıdır. Bu aşamadan sonra zemin budur, bu olmalıdır, bunu da Sayın Genel Sekreter çok iyi anlamaktadır” dedi.

Lute’a teşekkür eden Tatar, çalışmaları gayret ve sabırla götürdüğünü, yönetmeye çalıştığını ifade etti.

Yeni bir anlayışın geliştiği düşüncesini de paylaşan Tatar, “Kıbrıs artık eski Kıbrıs değildir” dedi. “Biz bu süreci Türkiye ile beraber yönetmekteyiz, sürekli olarak Türkiye ile temastayız” diyen Tatar, egemen eşitliğe dayalı, uluslar arası arenada tarafların birbirine üstünlük sağlayamayacağı bir yapı vurgusunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya koyulan egemen eşitliğe dayalı, işbirliği içerisindeki iki devletin dünyada da yer bulduğunu savundu.

50 yıldan sonra BM parametrelerine yeniden bakılması gerektiği görüşünü de yineleyen Tatar, çalışma arkadaşlarını da teşekkür etti.

Erhürman’a yanıt…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Meclis’te yaptığı eleştirileri dinlediğini de söyleyen Tatar, Cuma günü öğleden sonra siyasi partileri Cumhurbaşkanlığı’na davet edip gelinen aşama ile ilgili bilgi verileceğini de açıkladı.

Güven yaratıcı önlemler…

Güven yaratıcı önlemlerin esas meselenin dışında olduğunu savunan Tatar, 5+1’de güven yaratıcı önlemlerin gündeme gelmesini istemediklerini de kaydetti. “Bunlar meselenin saptırması olur” diyen Tatar, bunları Lute’a da ilettiklerini söyledi.