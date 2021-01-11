Tatar, Lute'u kabul etti

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu ile ilgili görevlendirdiği Jane Holl Lute’u kabul etti.

Tatar ile Lute arasındaki görüşmenin gündeminde, Kıbrıs Rum tarafı ile müzakerelere başlamak için zeminin olup olmadığını görüşmek için öngörülen 5+1 konferans bulunuyor.

Lute, 2020 Kasım sonu Aralık başı da adaya gelerek Kıbrıs’ta iki taraf, üç garantör ülke ve Birleşmiş Milletlerin katılacağı bir toplantı için temaslarda bulunmuştu. Tatar ile Lute ilk görüşmesini 1 Aralık 2020’de gerçekleşmişti.

Toplantı sonrası Tatar yaptığı açıklamada bahse konu toplantıya federasyon temelinde bir görüşme için gitmeyeceğini açıklamıştı.

Görüşme 14:30 sıralarında başladı.