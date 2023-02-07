Tatar: “Arama kurtarma çalışmaları ağır hava şartlarında devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremde enkaz altında kalan çocukların arama kurtarma çalışmalarına ağır hava şartlarında tüm imkanlar kullanılarak devam edildiğini bildirdi.



Tatar, enkaz alanına ikinci bir ekibin gittiğini, iş araçları ve vinçlerin aktarıldığını, arama kurtarma gücünün Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle takviye edildiğini belirterek, “Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi” dedi.



Ersin Tatar başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı deprem kriz masası koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.



Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve diğer yetkililerin yer aldığı toplantıda, enkaz alanına yönlendirilecek ekip, yardımlar gibi konularda koordinasyon yapılıyor.

Tatar, çok ağır hava şartlarında çalışmaların sürdüğünü, iki iş makinesi ve vinç ile çalışmaların takviye edildiğini kaydetti.



Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye destek verdiğini ifade ederek, arama kurtarmada hiç bir eksik olmadığını, çalışmaların tüm gücüyle devam ettiğini söyledi.



Arama kurtarma ekiplerine, çalışanlara teşekkür eden Tatar, “Dualarımız onlarla, çocuklarımızın sağlıklı şekilde çıkarılmalarını temenni ediyoruz, ailelerin yanındayız” dedi.



Tatar, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılması, toplanan çeşitli yardım malzemelerinin gönderilmesi, deprem bölgelerindeki öğrencilerin ülkeye getirilebilmesi ve enkaz altında kalan öğrencilere yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.



Adıyaman Havalimanına bir uçak ile Cumhurbaşkanlığı kriz masasının özel girişimiyle TC Ulaştırma Bakanlığından alınan özel izinle bugün 120 civarı gönüllü ve bir çok yardım malzemesinin de bölgeye gönderildiğini ifade eden Tatar, İhtiyaç duyulan ve tedarik edilen çeşitli yardım malzemelerinin bugün öğle saatlerinde hava yoluyla deprem bölgelerine ulaştırılmasının da beklendiğini kaydetti.



Bu arada, Kahramanmaraş’ta bulunan ve Adana’ya sevk edilen öğrencilerin bugün KKTC’ye getirilebilmeleri için çalışmalar da devam ederken, deprem bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın da adaya dönebilmeleri için çalışmalar da yürütülüyor.



Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen deprem olaylarına yönelik olarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlığında oluşturulan Kriz ve Koordinasyon Merkezi çalışmaları devam ederken, enkaz alanında bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da toplantıya bağlanıp bilgi verdi.



Çavuşoğlu, arama kurtarma çalışmaları, ihtiyaçlarla ilgili bilgi verdi, enkazdan canlı sesi duyulduğunu, molozun topraklaştığını, çok ağır ve kolay olmayan şartlarda çocukların kurtarılması için çalışıldığını söyledi.



Çavuşoğlu, enkaz alanına Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında KKTC’den verilen desteğin yaşamsal olduğuna vurgu yaptı.