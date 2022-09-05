Tatar, Ankara'ya gitti

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar, temaslarda bulunmak ve fahri doktora unvanı almak üzere Ankara’ya hareket etti.

Ankara temasları kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi’nde konferans verecek olan Ersin Tatar, orada fahri doktora törenine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre NTV özel yayınına katılarak Kıbrıs konusu ve son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak olan Tatar, Ankara’da çeşitli dernek yetkilileri ile görüşecek.

Tatar'ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın oğlunun düğün törenine de katıldıktan sonra yarın adaya dönmesi bekleniyor.