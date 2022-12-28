Tatar, Ankara’da temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.

Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket eden Tatar, ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara Sanayi Odası’na çalışma ziyaretinde bulunacak.

Tatar, ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde “Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve KKTC” konulu konferans verecek.

Tatar, EkoAvrasya Vakfı tarafından düzenlenecek “KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Kabulü” konulu toplantıya da katılacak.

Tatar, yarın da sürdüreceği Ankara temasları kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) çalışma ziyaretinde bulunacak.

Tatar, ardından Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenecek “Kanlı Noel” konulu panele katılacak ve açılış konuşması yapacak.

Tatar, Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, “İki Ülke Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Toplantısı”na katıldıktan sonra temaslarını tamamlayarak ülkeye dönecek.