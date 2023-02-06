Tatar: "13 öğrenci ve 2 öğretmen bu gece dönebilir"

Ersin Tatar, Türkiye’de bulunan öğrencilerin ülkeye getirilmesi çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tatar, Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda, 13 öğrenci ve 2 öğretmenin Adıyaman’dan bu gece hava şartlarının uygunluğuna göre geri geleceklerini kaydetti.

Kahramanmaraş kafilesinin yol güvenli olmadığından Adıyaman’a gidemediklerini ve orada konaklama yapacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Mersin Başkonsolosu’nun da yanlarında olduğunu söyledi.

Yarından itibaren bu öğrencilerin ülkeye gelmeleri için çalışma yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, enkaz altında kalan öğrencilerin kurtarılması için ise çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Ersin Tatar, aynı zamanda Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay bölgesinde bulunan vatandaşların da ülkeye dönmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.