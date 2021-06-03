Taşbey ve Gencer'in ölüm nedeni kalp yetmezliği
Yusuf Taşer Taşbey ve Turhan Gencer’in otopsilerinde ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” olduğu anlaşıldı.
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Girne’de ve Lefkoşa’da ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden iki kişinin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle, kalp yetmezliği olarak belirlendi.
Polis bültenine göre, 30 Mayıs’ta Girne’deki evinde aniden yaşamını yitiren Yusuf Taşer Taşbey’in (E-64) “yeni geçirilmiş miyokart infaktüse bağlı kalp yetmezliği” sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aynı gün Lefkoşa’da hayatını kaybeden Turhan Gencer’in (E-57) otopsisinde de ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” olduğu anlaşıldı.
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