Gencer hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da yaşayan Turhan Gencer (E-57), ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin soruşturması devam ediyor.