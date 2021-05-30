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Gencer hayatını kaybetti

Gencer hayatını kaybetti

Lefkoşa’da yaşayan Turhan Gencer (E-57), ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da yaşayan Turhan Gencer (E-57), ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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