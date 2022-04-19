“Tarım ilaçları konusunda etkin denetim şart”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli gıda güvenliğinin sadece Tarım Bakanlığı’nın değil, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın da sorumluluğu altında olduğuna dikkati çekti.

Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada gıda analizleri konusunu gündeme taşıyan İncirli sağlık açısından konunun önemine vurgu yaptı.

Kit sıkıntısı nedeniyle Devlet Laboratuvarı’nda 10 gün boyunca sebze ve meyvelerde kalıntı analizi yapılamadığına işaret eden İncirli 4’lü hükümet döneminde kalıntı analizlerinin 429 çeşit olduğunu hatırlattı şimdi bu rakamın 250 olduğunu söyledi.

“Gıda analizleri eksiksiz yapılmazsa sağlık tehlikeye girer, üretici de zarar görür. Oluşan güvensizlik piyasaları olumsuz etkiler” diyen İncirli “Pestisitler sağlığımızı bozuyor. Zehri uygulayan çiftçiler başta olmak üzere insanlar pestisitler yüzünden hayatını kaybediyor ya da kronik hastalıklara yakalanıyor. Pestisitler insanlarda kısırlık, üreme sağlığı bozukluları, hormonal sistemde ve sinir sisteminde bozulmalar ve kanser gibi sorunlara yol açıyor” dedi.

“Bugün ülkemizde soframıza gelen gıdanın nerede, nasıl, kimler tarafından yetiştirildiğini bilmiyoruz. Kimyasallardan adım adım kurtulmak ve doğa dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak zorundayız” ifadelerini kullandı. “Tarım ilaçlarını biz üretemiyoruz, ithal ediyoruz.

Tarım ilaçlarını ithal eden ilaç depo ve şirketleri tarihi geçmiş ilaçları ne yapıyor? Tarım bakanlığı bunları takip ediyor mu?” diye soran İncirli “Tarım Bakanlığı’na düşen başta kullanıcılar olmak üzere konu ile ilgili tüm paydaşların eğitimine büyük önem vermesi, denetim mekanizmalarını güçlendirerek tarladan sofraya tüm gıdaları kontrol etmesi dahası çevrenin, ekosistemin ne ölçüde etkilendiğini takip edip tedbirler almasıdır” dedi.