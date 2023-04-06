Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, YENİDÜZEN gazetesi yazarlarından Cenk Mutluyakalı’nın “Tarihi bilmezsen, kendini bil” başlıklı köşe yazısını okudu.

Her sabah erken saatlerde uyanıp gündemi anlamak için Mutluyakalı’nın köşesini okuduğunu söyleyen Akansoy, köşe yazısında, UBP’nin iktidarda olduğu 1975 yılından, CTP’nin iktidara geldiği 1994 yılına kadar elektriğin sürekli (milliyetçi söylemle) “Rum”dan alındığı yönündeki bilgilere dikkat çekti; Üstel’in “Birileri bizi Rum kesiminden alınacak elektriğe mahkum etmek istiyor” sözlerini anımsattı.

Akansoy, “Biraz titreyip kendinize gelmek açısından her sabah okuyun” dedi.