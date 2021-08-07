Tapu Dairesi’nde 1 çalışanın testi pozitif

İçişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nde görevli bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu, çalışmalara 9 Ağustos’tan itibaren 7 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Bakanlık, Tapu Dairesi’nde işlem yapmak isteyen vatandaşların Kaza Tapu Amirliklerine başvurmalarını istedi.