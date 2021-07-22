Tanınmış Avukat Ali Rıza Görgün hayatını kaybetti

Ülkemizin tanınmış avukatlarından Ali Rıza Görgün hayatını kaybetti.

Özellikle Asil Nadir davalarında ismini duyuran Görgün’ün bugün toprağa verileceği açıklandı.

Görgün, 2000’li yıllarda bankazedeler krizinde de öne çıkmıştı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde batık altı bankaya paralarını kaptıran iki bin bankazede Meclis'i basmış, kürsüyü işgal etmiş, söz konusu eylemde Ali Rıza Görgün kürsüde konuşma yapmıştı.