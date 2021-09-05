‘Tamamlanmayan yol, felaket saçıyor’

Lapta-Girne güzergahında geçtiğimiz akşam meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından ‘yarım kalan yol’ sorunu yeniden gündeme geldi. Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser ‘bütçe yetersizliği’ sebebiyle tamamlanamayan Alsancak çevre yolunun tehlike saçtığına işaret etti, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay “bütçe arıyoruz” dedi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser: “Yol tamamlanmazsa daha büyük felaketler yaşanabilir. Hükümet bu yolu göz ardı etmemeli, bütçe bulmalı...”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay: “Pandemi döneminde ciddi bir maddi açık yaşandı, kaynak bulmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Derya ULUBATLI

Lapta-Girne güzergahında geçtiğimiz gün meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza yarım kalan Alsancak çevreyolu sorununu yeniden gündeme getirdi.

Yaşanan kazaların sebebinin uzun zamandır ‘bütçe yetersizliği’ sebebiyle tamamlanamayan ve tehlike saçan Alsancak Çevreyolu olduğu iddia edildi.

2010 yılından beri gündemde olan, yapım çalışmalarına ise ancak 2020 yılında, 10 yıl gecikmeyle başlanan çevreyolu çalışmaları, kaynak eksikliği nedeniyle yarım kalmıştı. Yapımına 10 milyon TL ayrılan ancak kaynak bitince yarım kalan yolun tamamlanması konusunda gözler yeni bütçe için hükümete çevrildi.

Yetkililer ne dedi?

Kaza üzerine YENİDÜZEN’e konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser bu yolun Girne bölgesindeki en büyük sorunlardan biri olduğunu ve önlem alınmadığı sürece daha büyük facialara yol açabileceğini aktardı.

Uzun süredir hükümetten bütçe beklediklerini belirten Ataser, yol için ayrılan bütçenin başka yere aktarıldığını söyledi, hükümetin Girne bölgesine yeterli önemi göstermediğinden yakındı.

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, yol için gerekli projenin yapıldığını ancak pandemiden dolayı bütçe bulma konusunda sıkıntı yaşandığını dile getirdi. Gerekirse TC kaynaklı maddi yardımlara da başvurulabileceğini ifade eden Canaltay, “yaşanan kayıptan dolayı çok üzgünüz, yolu tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Yol tamamlanmazsa daha büyük felaketler yaşanabilir”

Yaşanan kaza üzerine konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser kazadan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti, Alsancak çevreyolunun Girne bölgesinin en büyük sorunlarından birinin olduğunu söyledi.

Kazayı da yolun tamamlanmamış olmasına bağladığını ifade eden Ataser yıllardır bu yola bir çözüm bulunmadığına dikkat çekti. Ataser, “yol sorunu bir an önce çözülmezse çok daha büyük felaketler yaşanacak” dedi. Çeşitli hükümetler döneminde bu yol yapımının gündeme geldiğini ancak hiçbir hükümetin yola yeterli ilgiyi göstermediğini ifade eden Ataser süreci şöyle anlattı:

“Bu yol için 2010 yılında ihaleye çıkıldı ancak bu ihale daha sonra iptal edildi. Arından UBP-HP hükümeti döneminde yeni bir ihale açıldı ve 2020-2021 döneminde 10 milyon TL’lik bir kaynak ile yolun yapımına başlandı ancak bu para yeterli olmadığı için yol tamamlanamadı, çalışmalar yarım kaldı. Olgun Amcaoğlu’nun Maliye Bakanı olduğu dönemde 16 milyon TL’lik bir kaynak daha aktarılacağı söylendi, bunun için tekrar ihaleye çıkılacaktı ancak araya pandemi girince bu çalışma ertelendi. Ardından hükümet bozulup yeni Maliye Bakanı gelince bu yola ayrılan bütçe başka bir yere aktarıldı ve yol yarım kalmış oldu”.

“KKTC’nin en çok kullanılan ikinci yolu, hükümet burayı göz ardı etmemelidir”

Hükümet yolun bitirilmesi için para bulamadığını vurgulayan Ataser, bölgedeki özel yatırımcıların da yola kaynak ayırmak için hazır olduğunu ancak hükümet çaba göstermediği için bir türlü sonuca varılamadığını anlattı. Ataser şöyle devam etti: “Bu yolun tamamlanması için hükümetten bir irade ve çaba göremiyoruz. Ne yazık ki yetkililerin bizim bölgemize bakış açısı çok farklı. Burada turizm çok canlı olduğu için hükümet Girne tarafını zengin bir bölge olarak görüyor. Bu yüzden yapılacak yatırımlarda buraya öncelik vermiyor. Bu yol KKTC’nin en fazla kullanılan ikinci yoludur. Buradan günde yaklaşık 26 bin araba geçmektedir. Hükümet bu bölgeyi göz ardı etmemelidir”.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay:

“Bütçe bulmak için uğraşıyoruz”

Yaşanan kazadan dolayı çok üzgün olduğunu dile getiren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, göreve geldiği günden beri söz konusu yol ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığını ancak bir türlü sonuca varmak için gerekli bütçenin bulunamadığını kaydetti:

“İlk günden itibaren gerek belediye başkanı gerek diğer yetkililerle görüşerek bu yol konusunda geçmiş dönemde yapılanları inceledim. Yolun tamamlanması için proje çıkardık ve bakanlar kuruluna sunduk ancak ne yazık ki pandemiden dolayı ciddi bir maddi açık oluştu ve yol için ayrılan bütçe pandemi kaynağına dönüştürüldü. Bu da yolun yarım kalmasına neden oldu. Belediye başkanı ile de görüştük ancak ne yazık ki istenen rakamı bir türlü toparlayamıyoruz”.

“TC kaynaklı bir bütçe bulmayı deneyebiliriz”

Yaklaşık 2 ay kadar önce yolun bitimi için bakanlar kuruluna yeni bir proje daha götürdüklerini aktaran Canaltay, şu an bütçe arayışı içerisinde olduklarını ve yolun tamamlanması için tüm yolları denediklerini söyledi. Karayollarının da kendi bütçesinden çok harcama yapamadığını dile getiren Canaltay, bütçelerin önemli bir kısmının pandemiye aktarıldığını ve bu yüzden karayollarının başka projelerini de bekletmek zorunda kaldıklarını belirtti. Şimdilik sadece TC kaynaklı yol projelerinin devam ettiğini ifade eden Canaltay, Alsancak çevreyolu için de TC kaynaklı bir bütçe arayışına girilebileceğini aktardı. Şu an yol projesinin hazır olduğunu söyleyen Canaltay, “bütçe için de elimizden geleni yapıyoruz, TC kaynaklı bir kaynak bulmayı deneyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Suçlu kim olursa olsun yaşanan kaza çok üzücü, trafikte dikkatli olmalıyız”

Yaşanan kazayla ilgili de konuşan Canaltay şunları aktardı: “Suçlu kim olursa olsun yaşanan kaza bizi derinden üzdü. Kazadaki iki taraf için de çok üzgünüz. Ne yazık ki bizim ülkemizde trafik konusunda da çok dikkatsizlik var. Yollarımızda ışık yok, bunu bilerek sürmek ve dikkatli olmak gerekiyor. Şu an yol aydınlatma projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz ancak her şekilde bireysel dikkat çok önemli”.

Girne'de ölümlü trafik kazası

‘Ölümlü kaza’ zanlısı sürücü, mahkemeye çıkarıldı