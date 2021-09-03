Girne'de ölümlü trafik kazası

Lapta - Girne Anayolu üzerinde meydana gelen kazada 57 yaşındaki Leyla WATT hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Ali Bayırbaşı yönetimindeki araç ile, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 57 yaşındaki Leyla WATT'a vurdu.

Leyla WATT kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polisin açıklaması şöyle:

"03.09.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lapta - Girne Anayolu üzerinde, Ali Bayırbaşı (E-24), yönetimindeki LS 067 plakalı pick up araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yavuz Çıkarma Anıtı önlerine geldiği zaman, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Leyla WATT (K-57)'a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Leyla WATT ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Ali Bayırbaşı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."