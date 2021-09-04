‘Ölümlü kaza’ zanlısı sürücü, mahkemeye çıkarıldı

Girne-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen ve Leyla Watt’ın ölümü ile sonuçlanan kazada maktüle çarpan araç sürücü A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili ifade veren polis memuru Kemal Güvenoğlu 3 Eylül saat 20.40 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolunda, çift şeritli yolun sol şeridi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Çatalköy'de sakin A.B yönetimindeki aracın o esnada yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Leyla WATT'a çarptığını söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan yaya Leyla WATT’ın kaldırıldığı Girne Akçiçek hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisi sırasında vefat ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili araç sürücüsü A.B’nin tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını aktaran polis, soruşturmanın düzgün ilerlemesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Girne'de ölümlü trafik kazası