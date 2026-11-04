Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), pazar günü aday tanıtım şöleni düzenleyecek.

“Tam Zamanı” sloganıyla yapılacak etkinlik, 15.30-19.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (YDÜ AKM) yer alacak.

TAM Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş imzasıyla yapılan davette, Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri öncesinde, partinin ülke yönetimine talip olan kadrolarının, halkla ve basın mensuplarıyla buluşturacağı kaydedildi.

Etkinlikte, Genel Başkan ve Kurucu Genel Başkan Serdar Denktaş ile birlikte, bugüne kadar aktif siyasetin içerisinde yer almamış, farklı mesleklerden ve yaşam alanlarından gelen 49 yeni milletvekili adayı kamuoyuna tanıtılacak.

Etkinlikte, TAM Parti’nin, yeni siyaset anlayışı ve ülkenin geleceğine yönelik hedefleri de ortaya konacak.