Mağusa’da kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yakup Altun (E-27) dün gece 15 Ağustos Bulvarı'nda 134 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KZ 558 plakalı salon araçla batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Altun'un aracı, yolun solunda park halindeki NG 550 ve YK 013 plakalı salon araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan YK 013 plakalı araç; bir iş yerine ait reklam panosuna ve park halindeki ZS 961 plakalı araca da vurdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, alkollü sürücü Yakup Altun tutuklandı.