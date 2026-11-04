Başbakan Üstel, Holguin ile görüştü

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı, UBP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Üstel, görüşme sırasında Holguin’e Kıbrıs’ta gerçekçi, sürdürülebilir ve kalıcı bir uzlaşının yolunun, adadaki iki devletin ve iki halkın egemen eşitliğinin kabul edilmesinden geçtiğini ifade ettiğini söyleyerek, BM ile uluslararası toplumu adadaki gerçekleri artık görmeye davet ettiğini belirtti.

Görüşmede Üstel’e, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan eşlik etti.