“Başbakanın yargıyı hedef alması kabul edilemez”

Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, Başbakan Ünal Üstel’in yargıya yönelik açıklamalarına tepki göstererek, kuvvetler ayrılığı ilkesinin göz ardı edildiğini ve yargıya müdahale girişiminde bulunulduğunu belirtti.

Dizdarlı, Başbakan Üstel’in yargının siyasi bir karar verdiğini ve UBP’yi etkileyecek kararın seçim sonrasına ertelenmesi gerektiğini ileri sürdüğüne dikkat çekti.

Mahkemelerin görevlerini yerine getirirken seçim takvimine ve seçim yasaklarına tabi olmadığını vurgulayan Dizdarlı, adaletin erken tecellisi için davaların devam ettiğini, yürütmenin görevinin ise mevcut yasaları uygulamak ve devleti bu yasalar çerçevesinde yönetmek olduğunu kaydetti.

“Kuvvetler ayrılığı ilkesini göz ardı ederek yargıya müdahale girişiminde bulunmuştur”

KKTC Anayasası’na göre yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız olduğunu hatırlatan Dizdarlı, “Sayın Başbakan, kuvvetler ayrılığı ilkesini göz ardı ederek talihsiz bir şekilde yargıya müdahale girişiminde bulunmuştur. Onlarca yıldır milletvekili olan bir kişinin sehven dahi olsa bu şekilde konuşması kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“Mahkemenin 3 yıla kadar hapis cezası verme yetkisi vardır”

Dizdarlı ayrıca, yargısal işlemlerde karar veren mahkemeler hakkında şeref, haysiyet veya onur kırıcı nitelikte yayın ya da konuşma yapılması veya hakarette bulunulması durumunda, mahkemenin 3 yıla kadar hapis veya 50 bin TL para cezası ya da her iki cezayı birlikte verme yetkisi bulunduğuna dikkat çekti.

Dizdarlı, “Bunun da bilinmesi gerekir” dedi.