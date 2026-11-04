Ekinci: "Zorunlu askerlikte Güney Kore modelini tartışmalıyız"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk olarak askerlik sistemi, genç işsizliği, beyin göçü ve genç girişimciliğine yönelik önerilerini değerlendirdi.

Askerlik sisteminin gençlerin eğitim ve kariyer kararlarını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Ekinci, özellikle askerliği ertelemek amacıyla ihtiyaç duyulmadığı hâlde yüksek lisans ve doktora programlarında kalınmasının hem gençler hem de aileleri açısından zaman ve kaynak kaybına yol açtığını ifade etti.

Ekinci, askerlik hizmetinin bir sorumluluk ve onur olduğunu vurgulayarak tartışmanın askerliği kaldırmak değil, gençlerin bu süreyi ülkeye ekonomik ve toplumsal değer üretecek şekilde değerlendirmesini sağlamak olduğunu belirtti.

“Güney Kore 1973’ten beri askerliği üretimle buluşturuyor”

Dünyadaki uygulamalara dikkat çeken Ekinci, Güney Kore’nin 1973 yılından bu yana bazı gençlerin askerlik yükümlülüklerini devlet tarafından onaylanan sanayi kuruluşlarında ve araştırma-geliştirme birimlerinde çalışarak yerine getirmelerine olanak tanıdığını aktardı.

Güney Kore modelinde teknik nitelikli gençlerin onaylı şirketlerde, uzman araştırmacıların ise Ar-Ge birimlerinde görev alabildiğini belirten Ekinci, bu uygulamanın gençlerin mesleki gelişimlerini sürdürürken ülkenin sanayi ve teknoloji kapasitesine de katkı sağladığını ifade etti.

Tayvan’ın da 2008 yılından itibaren benzer bir uygulamayı hayata geçirdiğini belirten Ekinci, bu örneklerin askerlik yükümlülüğü ile ekonomik üretimin birbirine alternatif olmak zorunda olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Ekinci, Güney Kore ve Tayvan örneklerinden hareketle KKTC’de de gençlerin askerlik süresini üretim, teknoloji ve girişimcilik alanlarıyla ilişkilendiren bir model geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Askerliği kaldırmak değil, üretimle buluşturmak istiyoruz”

Modelin yalnızca yüksek eğitimli veya maddi imkânları güçlü gençlere fırsat sunan bir uygulamaya dönüşmemesi gerektiğine dikkat çeken Ekinci, katılım koşullarının adil, şeffaf ve nesnel ölçütlerle belirlenmesini önerdi.

Yüksek lisans şartı aranmadan lise veya üniversite mezunu gençlerin de başvurabileceği bir sistem öngördüklerini belirten Ekinci, dar gelirli gençler için özel kontenjan oluşturulmasının ve sermaye yerine iş planı ile üretim potansiyelinin esas alınmasının önemini vurguladı.

Ekinci, uygulamanın küçük ölçekli bir pilot programla başlatılmasını, katılımcıların düzenli olarak denetlenmesini ve sonuçların her yıl kamuoyuyla paylaşılmasını önerdi.