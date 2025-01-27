Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü tarafından düzenlenen “Maziden Sohbetler” etkinlik serisinin ilk buluşması, geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Lefkoşa’daki Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen etkinlikte, CTP eski Genel Başkanı ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat gençlerle bir araya geldi. “Geçmişten Bugüne CTP” başlıklı sohbet, Talat’ın siyasetteki tecrübelerini ve CTP’nin tarihsel süreçteki yerini aktardığı samimi bir ortamda gerçekleşti.

Gençler, Talat’ın anlattıklarını ilgiyle dinlerken, soruları ve görüşleriyle de etkinliğe katkıda bulundular. Talat, geçmişten günümüze uzanan tecrübelerini paylaştı. Etkinlikte, geçmişin anıları ve deneyimleriyle güncel siyasi konular harmanlanarak ele alındı. Gençler, Talat’ın liderlik döneminde yaşanan önemli olayları birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu. CTP Gençlik Örgütü, söz konusu etkinliklere devam edileceğini vurguladı.