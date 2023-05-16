Takla atarak durdu, sürücü yaralandı
Lefkoşa – Mağusa anayolunda bugün meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Çağrı Köroğlu, yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti, yolun sağından çıkarak takla attı.
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Lefkoşa – Mağusa anayolunda bugün meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Çağrı Köroğlu, yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti, yolun sağından çıkarak takla attı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dörtyol Çemberi yakınında meydana gelen kaza sonucu yaralanan Köroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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