Takis Hadjidimitriou, İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi eş başkanlığından istifa etti.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis istifayı kabul etti ve önemli katkıları için kendisine teşekkür etti.

Rum lider, Hadjidimitriou’nun “kültürel mirası koruma çabalarında uzun yıllar ve önemli katkılarından dolayı, 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda özel bir törenle ona Mükemmellik Madalyası vermeye” karar verdi.

Bugüne kadar Komite üyesi olan Dr. Sotos Ktoris, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin yeni eş başkanı olarak atandı.

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