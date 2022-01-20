PIK: Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye tarafından Antalya Diplomatik Forumu’na davet edildi!

Kıbrıs Cumhuriyeti resmi devlet televizyonu PIK, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 11-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İkinci Antalya Diplomatik Forumu'na davet ettiğini duyurdu.

PIK’teki habere göre; “Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Ermenistan, İsrail ve Mısır'ın da davet edildiğini söyledi”.

Haberde “Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede şu ana kadar otuz dokuz ülkenin Antalya Forumu'na katılacaklarını ilan ettiğini söyledi” denildi.