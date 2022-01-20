AA’dan “Antalya daveti” haberi!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Antalya Diplomasi Forumu'na davet edildiği iddiaları Anadolu Ajansı’nca diplomatik kaynaklar üzerinden yalanlandı, ancak, Kıbrıslı Rum uzmanlar ya da akademisyenlerin organizasyona katılabileceği belirtildi.

Söz konusu açıklamamın resmi bir yetkili tarafından yapılmaması ise dikkat çekti.

Kıbrıs’ın devlet kanalı PIK’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye tarafından Antalya Diplomasi Forumuna davet edildiğine dair haberine Türkiye’nin resmi devlet ajansı Anadolu Ajansı’ndan yanıt geldi.

Anadolu Ajansı, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde "RIK"te yer alan, GKRY'nin Türkiye tarafından Antalya Diplomasi Forumuna davet edildiğine dair haberlerle ilgili olarak, GKRY'nin Foruma davet edilmediğini ve böyle bir davetin söz konusu olamayacağını” ifade etti.

AA’ya göre “Kaynaklar ayrıca, serbest bir tartışma platformu teşkil eden foruma, GKRY'den de münferit akademisyenler ve uzmanların katılımının düşünülebileceğini” söyledi.