Takımcılar'a 7 gün tutukluluk, Toklu yoğun bakımdan çıktı

Gaziköy’de ‘polisi yaralama ve hırsızlık’ olayıyla ilgili soruşturma sürerken, polis memuru Fahri Toklu’nun yoğun bakımdan çıktığı belirtildi.

Olayla ilgili tutuklanan İbrahim Takımcılar isimli zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı, hakkında 7 gün tutukluluk kararı alındı.

“Katle teşebbüs, ağır yaralama, soygun, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp görevinden men” suçlamasıyla tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiği de mahkemede aktarıldı.

Polis, Gökhan Takımcılar isimli zanlının ise halen arandığına yönelik bilgi paylaştı.

İhbar üzerine olay yerine gidildi…

Polis, 15 Ağustos’ta Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun polis aracıyla olay mahalline gittiğini anlattı.

Polis, zanlı İbrahim Takımcılar ve aranan zanlı Gökhan Takımcılar'ınkoşarak kaçmaya çalıştığını belirtti.

Çaldığı aracı çöplüğe bırakıp, kaçtı

Zanlı Gökhan Takımcılar'ın polis memuru Fahri Toklu’yu tasarrufundaki bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaraladığını söyleyen polis, zanlının Toklu’nun ellerinin muhtelif yerlerini de bıçakla yaralayıp, polis arabasının anahtarını aldıklarını anlattı.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar'ın yine köyde sakin İ.Ç’ye ait aracı mal sahibinden izinsiz alıp, kaçtığını ve arabayı Yiğitler çöplüğüne bırakıp, kaçtığını belirtti.

Gönüllü ifade verdi, suçunu kabul etti

Zanlıların Fahri Toklu’yu katle teşebbüs ettikleri bıçağın emare alındığını belirten polis, polis memuru Fahri Toklu’nun devlet hastanesinde yoğun bakımdan çıktığını söyledi.

Polis, zanlı İbrahim Takımcılar'ın Akdoğan’da tespit edilerek, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini belirtti.

7 gün tutuklu

Polis, olayın soruşturulduğunu ve aranan bir kişi olduğunu söyleyerek, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

“Hırsızla göz göze geldik… Canımın gitmediğine şükrediyorum”

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