Gaziköy’de polisi öldürmek istediler

Gaziköy (Afanya)’da devriye yapan bir polisi bıçakla yaralayan saldırgan kaçtı, polis memuru yaralandı. Bu akşam saat 19:00 sıralarındaki olay sonrası polis memuru Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken, saldırgan da aranıyor.

Göğsünden bıçaklanan polis memurunun yapılan ilk müdahale sonradı yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Polis gelişmeyi “katle teşebbüs” başlığı ile duyurdu.

Bugün saat 19:00 sıralarında, Gaziköy'de bir arazi içerisinde, bölgede meydana gelen hırsızlık meseleleri ile ilgili devriye halinde bulunan iki polis memuru, şüpheli gördükleri bir aracın yanına yaklaştı.

Bu sırada bahse konu araçtan inen erkek bir şahsın tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile polis memurunu vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak öldürmek istediği belirtildi.

Zanlı kaçtı

Polisten yapılan açıklamada, zanlının kullanımındaki araç ile olay yerinden kaçtığı duyuruldu. Kimi kaynaklar zanlıların adanın güneyine kaçtığını iddia etti.

İki saldırgan aranıyor

Saldırganlar aranıyor.

Olayda yaralanan polis memurunun kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi halen sürüyor.

Söz konusu saldırının Akdoğan’da bir “araç sirkatı”yla ilgili olduğu öğrenildi.

Polis memuru Fahri Toklu, Yoğun Bakım’da

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yaşam mücadelesi veren polis memurunun ismi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı, “Görevi başında bıçaklı saldırıya uğrayan Polis Memuru Fahri TOKLU’ya acil şifalar” diledi.

Saldırganlar aranıyor

Gaziköy’de devriye yapan polisi bıçakla yaralayan iki saldırganın kimlikleri açıklandı.

Polis, zanlı Gökhan TAKIMCILAR ve Ecevit TAKIMCILAR isimli zanlıların eşkallerini yayınladı ve arandıklarını duyurdu.

Polis şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Gaziköy'de bir polis memurunun bıçaklanması olayı ile ilgili meselede zanlı olarak Gökhan TAKIMCILAR ve Ecevit TAKIMCILAR aranmaktadır. Konu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.”