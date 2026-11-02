Hristodulidis, Holguin ile yarın görüşecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yarın yeniden bir araya gelecek. Kıbrıs Rum liderliği, görüşmenin saat 15.15’te yapılacağını açıkladı.

Holguin bugün Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşmüştü. İki liderin Holguin ile katılacağı üçlü toplantının ise 9 Kasım’da yapılması planlanıyor.

Hristodulidis, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, BM’ye sundukları öneriler ve Holguin ile ele aldıkları konular hakkında yanıt beklediklerini söyledi.

Holguin ise Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, yaklaşan üçlü toplantı öncesinde iyimserliğini koruduğunu belirtti.

Genişletilmiş toplantı için tarih açıklanmadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeterli hazırlığın ardından daha geniş katılımlı yeni bir toplantı düzenleyeceğini açıklamış, ancak tarih vermemişti. Guterres’in bu konuda iki tarafın ve garantör ülkelerin mutabakatını aldığı belirtiliyor.

Holguin, bu süreçte taraflarla temaslarını sürdürmekle görevlendirilirken, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilciliği görevini Johannes Hahn’ın ardından Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto yürütüyor.

Kıbrıs sorununa çözüm amacıyla BM öncülüğünde sürdürülen müzakerelerin son turu, Temmuz 2017’de İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında sonuç alınamadan sona ermişti. (Kıbrıs Haber Ajansı (CNA)