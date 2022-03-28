Taçoy: “Belediyeler reformunun yanlış olduğunu düşünenler komiteye gelip fikir beyan etsin”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Taçoy, yerel yönetim reformu konusunun sürekli gündemde olan ama hayata geçirilmeyen bir konu olduğunu dile getirerek, şimdi konu gündeme geldiğinde ise “anayasaya aykırı” şeklinde tanımlandığını kaydetti.

Yasada seçimlerin 4 yılda bir yapılacağı kuralına işaret eden Taçoy, hesaplamanın açık olduğunu anlattı.

Belediyelerin gelirlerinin yetersiz olduğunu, bu nedenle iş yapamaz hale geldiğini söyleyen Taçoy, tasarıdaki hesaplamanın da hem coğrafi özellik hem de nüfusa göre yapıldığını dile getirdi.

Yanlışlık olduğunu düşünenleri komiteye gelip fikrini beyan etmeye çağıran Taçoy, eleştiri yapanları ilgili yasayı okumaya çağırdı.

Taçoy, tasarı hazırlanırken finansmanın da göz önünde bulundurulduğunu, intibak konusunun ele alındığını kaydederek, “Okumadığınız açıkça ortada” dedi.

“51/95 hakkında hepimizin şikâyeti vardır” diyen Taçoy bu reformu destekleyip desteklememenin milletvekillerinin bileceği iş olduğunu, konunun Meclis’te tartışılabileceğini kaydetti.