“Tabanca ve mermiler bulundu”

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, araçlarına gizledikleri silah ve mermilerle Kıbrıs’ın kuzeyine geçmeye çalışan A.A. ve S.S.’yi suçüstü yakaladı.

Tutuklanan iki zanlı “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruftu” suçlarından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, Salı günü saat 21.00 raddelerinde, Kermiya’dan kuzeye geçen zanlılarla ilgili Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alınan bilgi ışığında Kermiya Sosyal Konutlar park yeri içerisinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aracında yapılan arama neticesinde aracın arka koltuk üzerinde siyah renk el çantası içerisinde 9 adet 7.65 mm çapında kanunsuz patlayıcı madde olan mermiler bir adet 7.65 mm çapında Retay X marka siyah renk tabanca yine aracın arka koltuk arasında bulunan gizli bölme içerisinde bir adet 9 mm çapında markasız siyah renk kanunsuz ateşli silah olan tabanca tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, emare alınan tabancalar ve mermiler üzerinde balistik incelemenin yapılması ve başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.