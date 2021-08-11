Sütlüce ve Gemikonağı’nda iki ani ölüm olayı meydana geldi.

Sütlüce’de dün evinde aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki Olgun Kaptan (E-54) yaşamını yitirdi.

Kaptan’a yapılan otopside ölüm sebebinin “yüksek tansiyona ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Öte yandan bugün Gemikonağı’nda 58 yaşındaki Sefa Arslan (E-58) da evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı, Arslan’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını bildirdi.

Arısu’ya otopsi

Esentepe’de Cumartesi günü evinde yaşamını yitiren Arif Arısu’ya (E-62) yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.