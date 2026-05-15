Oğuz, İnsan Hakları Platformu’nu kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İnsan Hakları Platformu heyetini kabul etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, cezaevleri ve gözaltı merkezlerindeki tutukluluk koşullarına ilişkin izlemeler sonucunda elde edilen veriler ile hazırlanan yasal öneriler Oğuz’a sunuldu.

Platform adına konuşan hukukçular Yağmur İzcan ve Aslı Murat, İnsan Hakları Platformu’nun 2021 yılında çeşitli sivil toplum örgütlerinin ortak çalışmasıyla kurulduğunu belirterek, platformun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İnsan hakları savunucusu Erman Dolmacı ise platformun temel amacının insan hakları ihlallerini gözlemlemek, raporlamak ve görünür kılmak olduğunu ifade etti. Dolmacı, ziyaret kapsamında işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik hazırlanan yasa çalışmasının da ele alındığını söyledi.

Yasalarda bazı eksiklikler tespit ettiklerini belirten Dolmacı, işkence ve kötü muamelenin ceza yasasında ayrı bir suç olarak düzenlenmemesi ile gözaltı merkezleri ve cezaevlerine yönelik bağımsız denetim mekanizmasının bulunmamasının önemli eksiklikler arasında yer aldığını kaydetti.

Bakan Oğuz da konunun hassasiyetine dikkat çekerek, insan hakları çerçevesinde her tutuklunun haklarının bulunduğunu ifade etti. Oğuz, konunun ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirileceğini söyledi.