Sürece katkı sağlanması amaçlanıyor

Kıbrıs’ta gençlerin iki toplumlu meselelerde daha etkin ve kapsayıcı bir rol üstlenmesini sağlamak amacıyla, Bağımsız Gençlik Derneği’nin (BAGEP) girişimiyle oluşturulan İki Toplumlu Gençlik Çalışmaları Grubu ilk toplantısını yaptı.

BAGEP’ten yapılan açıklamaya göre, İki Toplumlu Gençlik Çalışmaları Grubu, gençlerin ortak kanaatlerini kapsayıcı bir şekilde ortaya koymak, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler arası diyaloğu güçlendirmek ve yeni kurulan Gençlik Teknik Komitesi’ne yapıcı öneriler sunarak sürece sivil bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada, “İki Toplumlu Gençlik Çalışmaları Grubu ile Gençlik Teknik Komitesi’ne öneriler geliştirerek ve faaliyetlerini yakından takip ederek, karar alma süreçlerine her fikirden gencin etkin biçimde katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, sivil toplumun geniş tabanlı temsilini artırmak adına baskı mekanizmaları geliştirmek önceliklidir.” denildi.

İki Toplumlu Gençlik Çalışmaları Grubu’nu oluşturan genç aktivist, gönüllü, örgüt ve dernek temsilcileri şöyle:

“Koordinatör: Necdet Yulaf

Koordinatör yardımcısı: İzgü Özçınar

Üyeler: Baran Mutluyakalı, Bilgehan Kafadar, Suay İlseven, Mustafa Lord, Ada Olgun, Mustafa Dağlı, Yaz Muratoğlu, Nisa Sunca, Elif Eryaşar, Hüseyin Benhak Arsal, Oktay Şekerli.

Bağımsız Gençlik Derneği’ni Temsilen Hakkı Çinkılıç, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu’nu temsilen Adile Şanlı, UBP Gençlik Kolları’nı temsilen Arda Özyalçın, CTP Gençlik Örgütü’nü temsilen Berkan Bengihan, HP Gençlik Örgütü’nü temsilen Onur Güler, YDP Gençlik Kolları’nı temsilen Birkan Kızılkaya, TDP Gençlik Örgütü’nü temsilen Ataöv Yalkut, Liberal Demokrasi Hareketi’ni temsilen Halef Kurt, Sol Gençlik Komitesi’ni temsilen Lema Gozay.

Gözlemci üyeler: Hilmi Arıca, Elif Töre, Zeynep Tuğçe Tuğcu, Doruk Ekingen.”