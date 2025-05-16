Süleymancılara operasyon başladı

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaretini verdiği “cemaat operasyonu” başladı. Halk TV’nin haberine göre; “Süleymancılar'a yönelik başlatılan operasyonda biri üst düzey yargı mensubu 4 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Yargı kulislerinde operasyonun bir yolsuzluk soruşturması kapsamında yapıldığı ifade ediliyor”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili konuşurken, "Ahtapot" mesajı vermiş ve "Çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor" demişti.

Süleymancılar cemaatinin Kıbrıs’ın kuzeyinde de örgütlü olduğu belirtiliyor.

'Yolun sonu görünüyor'

Halk TV’ye göre; Erdoğan'ın isim vermeden işaret ettiği cemaatin Süleymancılar olduğu iktidar medyasında da çokça dillendirilmişti. Zira Erdoğan'ın bu sözlerinden hemen önce TV100 yazarı Fuat Uğur, "FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor" demişti.

Halk TV haberinde şunlar aktarıldı:

Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısındaki konuşmasından hemen sonra, bugün sabah saatlerinde Süleymancılara yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda aralarında yargı içinde üst düzey bir bürokratın da olduğu 4 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Yargı kulislerinde, cemaate yönelik operasyonun bir yolsuzluk soruşturması kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB operasyonuyla ilgili yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

“Çünkü bu karanlık organizasyon İstanbul'la sınırlı kalmamış ülkedeki pek çok belediyeyi kurumu kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor."

Kurucunun Torunundan Cemaat Liderine: Teröristbaşı

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu, eski AKP İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, cemaat lideri Alihan Kuriş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki açıklamalarından sonra paniğe kapıldığını ve cemaatin üst düzey isimleriyle gece yarısı gizli bir toplantı düzenlediğini öne sürmüştü.

Cemaatin lideri kuzeni Alihan Kuriş'le ilgili "Teröristbaşı" ifadesini kullanana Denizolgun, aralarında iş insanları, avukatlar ve üst düzey makamlarda görev yapan isimlerden oluşan 15 kişilik mahrem yapılanmanın toplantı yaptığını iddia etmişti. Denizolgun, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yaptığı paylaşımlarda "14 aydır yazdığım her şey bir bir gerçekleşiyor. Operasyon kesinleşti” demişti.

Başsavcıya soruşturma

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in yanında el pençe dururken fotoğrafı ortaya çıkan Mersin'de Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatmıştı.