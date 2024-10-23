“Sulak alandaki yapının kaldırılmasını talep ediyoruz”

Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benan, sulak alanın kenarındaki yapının kaldırılması için İskele Belediye Başkanına çağrı yaptı. Benan, aksi durumda gerekli yasal yollara da başvurarak, bu konuda her türlü mücadeleyi sergileyeceklerini kaydetti.

Benan Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde hızla artan çevre sorunlarının çözümü ve yenilerinin oluşumunun önlenmesinin; çevre eğitimini güçlendirmek, doğal yaşam alanlarını muhafaza etmek ve anayasal olarak belirtilmiş yasalara harfiyen uymak yanında bu yasaları her gün doğa lehine geliştirmek gibi faktörlere bağlı olduğunu ifade etti.

Yerel ve genel yönetimlerin eksik veya hiç yapmadığı denetimler nedeniyle doğanın ciddi bir tahribat altında olduğunu savunan Benan, ülkede birçok belediyenin yasanın çağırdığı sorumluluklara cevap vermediğini öne sürdü.

“İskele bölgesinin en büyük çevre sorunlarından biri olan çarpık yapılaşmanın, sadece çevreyi ve doğal yaşamı olumsuz etkilemediği, aynı zamanda ekosistemi bozup, çevresel dengenin bozulmasına sebep olduğunu” belirten Benan, “bölgede kronikleşen ciddi çarpık yapılaşmaların ve bunun getirdiği atık sorununun çığ gibi büyüdüğünü, ormansızlaşmanın çoğalarak, artıp betonlaşmaya döndüğünü ve bölgedeki doğal yaşamın ciddi tehditler altında olduğunu” kaydetti.

“İskele, ülkedeki çarpık yapılaşmanın sembolü”

İskele’yi “ülkedeki çarpık yapılaşmanın sembolü” olarak niteleyen Hatice Benan, İskele Belediye Başkanı’nı eleştirdi, bu zihniyetle, ilerleyen yıllarda İskele’nin daha da yaşanılmaz bir kente dönüşeceğini söyledi.

Çevre Koruma Dairesi’nden edindikleri bilgiye göre, bölgedeki izinsiz birçok yapının mühürlenmesi yönündeki uyarıların dikkate alınmadığını ileri süren Benan, Daire’nin olumsuz görüşüne rağmen Belediye tarafından sulak alanın kenarına beton dökülerek, kalıcı bir yapılaşma yaratıldığını iddia etti.

Bu konudaki tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen “bir proje gereği söz konusu yapının oraya yapıldığı” yönündeki gerekçe ile hareket edildiğini kaydeden Benan, şöyle devam etti:

“Çevre Koruma Dairesi’nin ilgili yazısı sonrasında temas kurduğumuz Belediye Başkanı tarafımıza bir ay içinde ilgili yapının kaldırılacağı sözünü vermiş olmasına rağmen bu konuda hiçbir adım atmamış ve adeta olayı geçiştirmeye çalışmıştır.”

İskele Belediye Başkanına çağrı yapan Dernek Başkanı Benan, daha fazla zaman geçirilmeden bu yapının derhal sulak alandan kaldırılmasını talep etti. Benan, aksi durumda gerekli yasal yollara da başvurarak, bu konuda her türlü mücadeleyi sergileyeceklerini belirtti.