Sucuoğlu: Pazartesi günü Bakanlar Kurulu listesini sunabilirim
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verdi.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verdi.
Sucuoğlu, kısa süre içerisinde, zaman kaybetmeden hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını kaydetti, muhtemelen Pazartesi günü, bayram öncesinde Bakanlar Kurulu listesini sunmaya yönelik prosedürü tamamlayacağını kaydetti.
Sucuoğlu, görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada koalisyon ortağı siyasi partilerle bu akşam görüşeceklerini dile getirdi.
Kamuoyundaki tepkilerin sorulması üzerine ise “Hükümetin bozulma sebebi belli. Kabinedeki değişiklik” diyen Sucuoğlu, yeni kabinenin arzu edilen şekilde devam edeceğini, ‘engelin ortadan kalkacağını’ söyledi.
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