Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi seminer düzenledi

İki toplum arasında güven ortamını iyileştirmek amacıyla, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin onayıyla oluşturulan Suç ve Suça İlişkin Teknik Komite, siber suçlar hakkında ara bölgede seminer düzenledi.

Seminer ara bölgedeki Ledra Palace Otelinde yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Danışmanlık Ofisi Sorumlusu ve Koordinatörü Sergiy İllarinow açılışta yaptığı konuşmada, iki toplum arası diyaloğun son aylarda yoğunlaştığını, bunun umut verici olduğunu, toplumlar arası diyaloğun günlük hayatı etkileyen konuların yanında çözüm sürecinde önemli konularda da devam ettiğini kaydetti.Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs konusunda kişisel temsilci atamasıyla Kıbrıs sorununun çözümü için de yeni bir fırsat doğduğunu kaydeden İllarinow, “bundan önceki fırsat 7 yıl önce gelmişti. Bu girişimler, bu fırsatlar çok sık gelmez, bu değerlendirilmesi gereken bir fırsattır çünkü Kıbrıs’taki vaziyet de devamlı değişmektedir” dedi. Komitenin iki toplum arasında önemli konular üzerinde diyaloğu canlı tutmak adına iyi çalıştığını kaydeden İllarinow, bu gayretlerin, iki halkın liderlerini, toplumlar arası güven arttırıcı faaliyetlerin arttırılması için teşvik ettiğini kaydetti. İllarinow, “Suç ve Suça İlişkin Teknik Komite çok güzel etkinlikler ve çalışmalar ortaya koymuştur” dedi.

Doratlı: “Teknolojiyle birlikte yeni tehlikeler ortaya çıktı”

Suç ve Suça İlişkin Teknik Komitesinin Kıbrıslı Türk Takım Lideri Salih Can Doratlı, hayatın her alanına girmiş olmasıyla, iletişim teknolojilerinin dolandırıcılar için yeni bir iş alanı oluşturduğunu kaydetti. Doratlı, Komitenin BM aracılığıyla iyi bir işbirliği kurduğuna inandığını belirtti. İletişim teknolojisindeki gelişmeyle birlikte yeni tehlikelerin de ortaya çıktığını kaydeden Doratlı, önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Kapardis: “Siber suçlar sınır tanımıyor”

Suç ve Suça İlişkin Teknik Komitesinin Kıbrıslı Rum Takım Lideri Andreas Kapardis, siber suçların sınır tanımadığını, bu nedenle iş birliğinin tüm kesimler için çok önemi olduğunu kaydetti. Kapardis, Kıbrıs sorununa günün sonunda çözüm bulunacağına inandığını, o zamana kadar işbirliği yapılmasının gerektiğini ifade etti.

Momani: “Siber suçlarda ciddi artış gözlemleniyor”

UNFICYP Kıdemli Polis Danışman Ala’a Momani, seminerin adadaki siber suçların şekli ve boyutuna ışık tutmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Seminerde siber güvenlik sağlama alanında karşılaşılacak engellere de dikkat çekileceğini ifade eden Momani, son yıllarda siber suçlarda ciddi bir artış gözlemlendiğini de kaydetti.

Momani, siber suçların engellenmesi için işbirliği ve yaratıcı çözümler üretmek gerektiğini kaydetti.