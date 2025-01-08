“Sosyal Yardımlar Yasa Tasarısı” ele alındı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, 1989'da yapılan "Sosyal Yardımlar Yasası'nın günümüz koşullarında uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısını görüşmeye başladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, “Sosyal Yardımlar Yasa Tasarısı"nın genel görüşmesini tamamlayarak, madde madde görüşmeye başlayan komite, çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Doğuş Derya ile Bağımsız Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars da yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Samtay Vakfı ve ZAYDER’den yetkililer de katılarak, görüşlerini paylaştı.