"Sosyal tesislerimizi korumak adına her türlü adımı atacağız"

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, DAÜ Deniz Tesisleri (DAÜ Beach Club) hakkında açıklama yaptı, sosyal tesislerinin korunması adına gereken her türlü adımları atacaklarını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle:

“Bakanlar Kurulu’muzun, 18.07.2024 tarihinde, 1984 yılından beri, Üniversitemizin kullanım ve tasarrufunda bulunan ve halkımızca DAÜ Beach Club olarak bilinen Sosyal Tesislerimizin içinde bulunduğu arazinin bir kısmının tahsisini iptal ederek, iptale konu alanın Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne devredilmesine yönelik kararı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Sürecin başından itibaren, Hükümet Yetkililerimiz ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile yapmış bulunduğumuz görüşmeler, nispeten olumlu olarak değerlendirilebilecek bir netice vermiş ve fiilen sosyal tesislerimizin üzerinde kurulmuş olduğu alan, Üniversitemizin ve dolayısı ile halkımızın kullanımında kalmıştır.

Arazinin henüz inkişaf edilmemiş olan ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne verilen alanın (yaklaşık 16 dönüm) yerine ise, yine sosyal tesislerimizin genişletilmesine uygun bir başka alanın, (yaklaşık 18 dönüm) Üniversitemizin kullanım ve tasarrufuna bırakılmasına ilişkin karar alınmıştır. Yine sürecin tamamlanması ile birlikte Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) takas işlemine girecek olan eski Rektörlük binasının da 1 dolar nominal değer karşılığı üniversitemizin kullanımına verileceği kararı üretilmiştir. Ayrıca Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne verilecek yerin nasıl kullanılacağına mutlak suretle Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakfı yönetimi ile istişare edilerek karar verileceği de koşullardan biri olarak açıklanmıştır.

Üniversitemizin taraf olmadığı, üçüncü kişiler ve TMK arasındaki bazı işlemlerin akıbetine bağlanmış olan Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasını takip edeceğimizi ve yasaların öngördüğü hak düşürücü süreler içerisinde, Bakanlar Kurulu kararında bahsi geçen işlemlerin tamamlanması halinde, özelde Üniversitemiz ve Gazimağusa’mız ve genelde ülkemiz için değeri ve anlamı tartışılmaz Sosyal Tesislerimizin korunması adına gereken her türlü adımı atmaktan geri durmayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.”