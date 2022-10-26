Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü görevden alındı

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven görevden alındı. Avseven'in yerine Tahir Serhat atandı.